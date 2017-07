La situation est également compliquée par le fait que les grottes de Riemst s’étendent aussi jusqu’à Maastricht, aux Pays-Bas. Les deux communes se sont donc concertées ce samedi.

"A la suite de cette concertation on a conclu qu’il n’y avait pas de façon sûre d’éteindre l’incendie dans les cavités", précisait Mark Vos (CD&V), le bourgmestre de Riemst. "Nous avons donc décidé de laisser le feu s’éteindre lentement et sous contrôle. De cette façon, la santé publique ne sera pas mise en danger. Cela signifie qu’il faut surveiller sans cesse le feu et qu’un grand territoire sera fermé aux piétons et à la circulation. Si les cavités devaient s’écrouler, nous devons avant tout veiller à ce que personne n’y soit blessé".

Quelque 800 mètres cubes de foin sont stockés dans un entrepôt dans les marnières de Riemst. Un agriculteur utilise ces cavités pour y entreposer des choses et comme étable pour ses vaches. Il est probable que l’incendie soit d’origine criminelle.