Le cardinal Jozef De Kesel a célébré le Te Deum à 10 heures. L'assemblée, composée d'au moins 800 personnes, comptait des corps constitués, de nombreux ambassadeurs et représentants politiques, à commencer par le Premier ministre Charles Michel et les ministres fédéraux Didier Reynders, Kris Peeters, Willy Borsus, Daniel Bacquelaine, Steven Vandeput, Koen Geens, François Bellot et Marie-Christine Marghem. Etaient également présents la présidente du Sénat Christine Defraigne et celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Ils seront nombreux à se rendre ensuite à la traditionnelle réception au palais d'Egmont, décoré pour la fête nationale de compositions florales de la maison de l'artiste Daniël Ost.

Des personnes de l'association patriotique Pro Belgica ont agité une quinzaine de drapeaux belges depuis le public. Le couple royal et ses enfants Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel ont pris un bain de foule d'une trentaine de minutes à la sortie du Te Deum. Ils ont été accueillis sous des applaudissements et des "Vive le roi" dès la descente des marches de la cathédrale. La reine Mathilde a reçu de nombreux bouquets de fleurs. "C'est un beau couple", estime Eric (59 ans), un Bruxellois qui assistait à l'événement pour la première fois. "Pour les parties flamande, wallonne et bruxelloise du pays, le roi est un beau symbole d'unité".