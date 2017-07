Depuis quelques mois, Bruno Dayez est le nouvel avocat de Marc Dutroux qui est en détention depuis 1996. Il a été condamné le 22 juin 2004 par la cour d'assises d'Arlon à la réclusion à perpétuité avec mise à disposition du gouvernement pendant 10 ans.

Dutroux a notamment été reconnu coupable de l'enlèvement, la séquestration et le viol de Julie et Mélissa, An Marchal, Eefje Lambrecks, Sabine Dardenne et Laëtitia Delhez ainsi que de l'assassinat des quatre premières et de Bernard Weinstein.

Il y a très peu de chance pour que Marc Dutroux retrouve un jour la liberté mais son avocat n’est pas d’accord. "Je pense qu’il y a une chance réelle de libération anticipée. L'avocat s'est fixé comme date butoir 2021. Son client aura alors purgé 25 ans de prison.

Pour Bruno Dayez , c’est une question de principe, selon lui "une perpétuité réelle est un non-sens. Une punition n’a pas de sens si elle n’a pas de fin. On ne peut pas retirer quelqu’un de la société jusqu’à sa mort même pas Marc Dutroux".

"Après 25 ans de prison il faudrait pouvoir le faire consulter par des psychiatres : ou alors il est devenu quelqu’un de meilleur et alors il mérite d’avoir une deuxième chance. Ou bien il n’a pas changé, ce qui signifierait que notre système carcéral ne fonctionne pas. Nous devrions alors le revoir entièrement".