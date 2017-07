Dans le cadre de la menace terroriste qui pèse en Europe, le gouvernement fédéral a décidé, en collaboration avec la police fédérale et la SNCB, de contrôler les personnes empruntant un train international. Le flux de ces voyageurs est désormais canalisé par des agents de sécurité de la SNCB (Securail). Ceux-ci ont à leur disposition un petit appareil mobile, qui décide aléatoirement, via un algorithme, si un contrôle doit être effectué. Aucun profilage n'est ainsi effectué, ont insisté les ministres fédéraux et la SNCB. Cependant, si un comportement suspect est détecté, l'agent de Securail pourra décider de contrôler la personne en question.

Une dizaine de policiers de Bruxelles-Midi ont ainsi été formés à la détection des comportements suspects. A terme, l'ensemble des agents sur le terrain de la police des chemins de fer devrait être formé, a signalé M. Jambon. "Lorsqu'un terroriste se prépare à l'acte, cela se voit sur son visage, il est nerveux."

Lors du contrôle, le voyageur concerné entre dans un sas de sécurité et passe sous un détecteur de métaux. Son bagage est aussi scanné, comme dans les aéroports. Si le contrôle s'avère positif, la police fédérale prend le cas en charge. L'objectif est de détecter la présence d'armes, munitions et explosifs, a précisé M. Jambon.

Il est dès lors conseillé aux voyageurs d'anticiper ces contrôles et de ne pas arriver à la dernière minute pour prendre leur train. Des dispositifs semblables sont installés depuis lundi à Anvers et depuis mardi à Liège-Guillemins. Près de 3.000 personnes et bagages ont ainsi déjà été contrôlés, pour une dizaine de cas problématiques, a indiqué le ministre Bellot.