Vous restez en Belgique et ne savez que faire pendant les vacances d’été? La province d’Anvers vous aide à faire un choix grâce à "Tripfixer", un chatbot.

C’est la première fois qu’une autorité publique utilise ce type d’application qui répond à vos questions. "Sur notre site et notre page Facebook, le chatbot vous pose des questions à propos de vos intérêts et souhaits avec une touche d’humour. Grâce à notre collaboration avec Uit in Vlaanderen, le Tripfixer vous propose des conseils personnalisés parmi une offre de 14 000 activités dans la province d’Anvers", explique Inga Verhaert (SP.A), députée à la province d’Anvers.

En fonction du temps et du nombre du nombre de personnes, l’application va puiser des informations dans la base de données de Uit in Vlaanderen, un site Internet public qui propose chaque année 180 000 activités dans toute la Flandre.

Envie d’essayer ? Testez vous-même l’application (elle est seulement disponible en néerlandais)