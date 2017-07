La Belgique suit la tendance aussi. L’hôtel The House of Edward à Gand propose par exemple des services “halal”. Des douchettes (cf. photo) sont installées dans la salle de bains pour les ablutions. "Nous recevons beaucoup de musulmans, surtout de l’étranger. La plupart d’entre eux reconnaissent directement la douchette et sont agréablement surpris. Ils pensaient que seulement les hôtels dans les pays musulmans en installaient", explique Rachida Ben-Azouh de l’hôtel The House of Edward. Le patron de l’hôtel vient d’Abou Dabi et trouvait important que l’on tienne compte des touristes qui ont des cultures différentes.