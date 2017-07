Arrivée à la porte de la maison j’ai pensé à la réaction des voisins, que vont-ils penser ? Vont-ils me regarder comme si je venais d’une autre planète ? Ou la confrontation sera-t-elle plus directe ?

Mon père est arrivé alors dans le hall d’entrée et m’a dit qu’il avait aussi l’intention de sortir. Il ouvrit la porte de la maison et me prit la main. Et c’est avec mon père, lui qui quelques instants plus tôt émettait des doutes sur mon choix, que je sortis dans la rue.

L’amour paternel me donna le sentiment que j’étais protégée du regard des autres. N’étais-je pas redevenue cette adolescente persuadée que tout le monde regardait ce morceau de tissu que je portais alors fièrement pour la première fois à l’extérieur ?

Aujourd’hui, 7 ans plus tard, je subi encore parfois le "QVPLV". Je me rends compte à quel point c’était une erreur de calquer ma vie sur les idées des autres.

Le fait de porter ou non le foulard est devenu souvent un sujet de polémique dans l’actualité. Ce sujet est jeté dans le débat par de nombreux hommes politiques par les féministes et par des faiseurs d’opinion.