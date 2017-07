Selon Bianca Debaets, ces manèges sont néfastes au bien-être des animaux concernés. "J'ai reçu plusieurs plaintes de citoyens et d'organisations de défense des animaux évoquant des conditions totalement irrespectueuses réservées aux poneys de foire", précise la Secrétaire d'État.

"Il est bien entendu important que les enfants puissent entrer en contact avec les animaux, mais il existe des endroits plus appropriés pour ce faire. Je pense par exemple aux fermes pédagogiques."

"En collaboration avec le secteur, j'élaborerai des mesures transitoires et formulerai des propositions visant à réorienter les forains concernés", ajoute encore Mme Debaets.

Actuellement, huit communes bruxellois accueillent au moins une animation foraine comprenant un manège à poneys. C'est par exemple le cas chaque été, pendant un mois, à la Foire du Midi, qui s'ouvre ce samedi.

Plusieurs communes interdisent déjà les poneys de foire: Gand, Anvers, Bredene, Louvain et Waterloo.

"C'est une excellente nouvelle", a réagi dans un communiqué l'association de défense des animaux Gaia. "Plusieurs communes en Belgique n'accordent déjà plus d'autorisations pour les poneys de foire. Gaia invite vivement les ministres wallon et flamand, Carlo Di Antonio et Ben Weyts à suivre l'initiative de Mme Debaets."



La Foire du Midi se déroule entre la Porte de Hal et la Porte d’Anderlecht du 15 juillet au 20 août.