50% de l’augmentation est due à la crise des migrants. "La crise des demandeurs d'asile de 2015 se fait sentir aujourd’hui dans les chiffres de réfugiés dont le statut a été reconnu ce qui entraîne une augmentation du nombre de personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration" a déclaré Julien Van Geertsom président du SPP.

A côté de cela, il y a de plus en plus de jeunes, de personnes âgées, de chômeurs et de mères isolées avec enfants qui émargent au CPAS. Un troisième facteur en cause est la réforme de la réglementation en matière de chômage et l’augmentation du nombre d’étudiants bénéficiant d’un revenu d’intégration.