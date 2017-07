Vous les avez certainement déjà rencontrés lors d’une visite dans une ville flamande. Des bénévoles accostent les passants pour tenter de les convaincre de faire un don afin de soutenir leur organisation. Mais à Ostende cela ne risque plus de vous arriver.

"Nous avons toujours été très sélectifs dans le choix des ONG à qui nous accordions une autorisation de collecte de fonds. Nous ne laissons pas n'importe qui le faire" a déclaré le bourgmestre Johan Vande Lanotte (SP.A) à la VRT.

"L’année dernière et cette année encore nous avons ainsi accordé une autorisation au WWF. Mais nous avons constaté qu’ils exagéraient. Il y a eu des plaintes, les gens se sentaient harcelés. Nous n’acceptons pas cela et donc nous n’accorderons plus d’autorisation au WWF".

Toutefois Johan Vande Lanotte ne veut pas d’une interdiction totale de collecte de fonds. "De la Croix Rouge (ndlr qui vend ses autocollants aux carrefours) nous n’avons reçu aucun plainte" déclare le bourgmestre. "Elle bénéficiera donc d’une autorisation l’année prochaine".