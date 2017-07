Jusqu'à la fin de l'été, deux bandes de circulation de la rue de la Loi, à Bruxelles, sont fermées pour travaux. Il faut parfois jusqu'à une heure pour parcourir le kilomètre et demi qui sépare cette rue de la place Schuman. "Il s'agit juste d'un des innombrables chantiers menés par la Région de Bruxelles-Capitale cet été (et au-delà) qui met la pagaille", se plaint Touring.

L'organisation déplore le manque de synchronisation avec d'autres chantiers et de mesures d'accompagnement. "Beaucoup de travaux se chevauchent et plusieurs voies de communication sont ainsi touchées en même temps. Les chemins alternatifs sont alors fort réduits."

Outre la rue de la Loi, des travaux sont menés au boulevard du Jardin botanique, à la Porte de Ninove, dans quatre tunnels Reyers et à la chaussée d'Ixelles. Les capacités du tunnel de la Porte de Hal, du boulevard Général Jacques, de l'avenue Franklin Roosevelt, de l'avenue de l'Exposition et de la Woluwelaan (R22) sont elles réduites de moitié.

Les travaux prennent "bien plus de temps" à Bruxelles que dans les autres régions, affirme Touring. "Les entrepreneurs ne sont pas autorisés à travailler 24h/24 et pendant les week-ends et ce, pour des raisons financières. Les travaux prennent alors deux fois plus de temps et par conséquent les embouteillages associés coûtent davantage à la société, ce que l'on semble oublier."

L'organisation demande des mesures lors des travaux majeurs telles que la présence d'agents de la circulation pour améliorer la fluidité du trafic.