Bart Somers était l’un des participants à un débat organisé lundi soir par la Ligue des Droits de l’Homme.

Le thème était le profilage ethnique à savoir le recours, par des policiers, à des généralisations qui se fondent sur la race, l’ethnicité, la religion ou l’origine nationale, plutôt que sur le comportement individuel ou des preuves objectives, pour engager des actions discrétionnaires de maintien de l’ordre.

De nombreux intervenants au débat ont indiqué qu’on disposait de très peu de données chiffrées ce qui rend ce phénomène difficile à mesurer.

Mais dans la zone de police Malines-Willebroek on veut changer cela. "Depuis le mois de mai, chaque contrôle d’identité est enregistré. L’agent doit mentionner chaque contrôle à une centrale, s’identifier et dire qui a été contrôlé et quelle en était la raison. De plus, on demande à l’agent d’informer également la personne contrôlée sur la raison de ce contrôle. Cela crée immédiatement un autre contexte", explique Bart Somers.