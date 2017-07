"Nous devons attendre l'enquête de la police française, mais nous pouvons déjà dire que la vitre a bien été atteinte d'une balle et qu'il ne s'agit pas d'un caillou", a indiqué un porte-parole du mouvement de jeunesse de la mutualité chrétienne, Kazou. L'incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, entre 5 et 6 heures, dans les environs de Tours. Depuis dimanche après-midi, tous les jeunes, originaires des environs de Malines et Turnhout, sont rentrés chez eux.

"L'impact a généré une certaine panique dans le car, mais personne n'a été blessé", a expliqué le porte-parole. "Le chauffeur s'est immédiatement arrêté sur un parking autoroutier. Les moniteurs ont parlé avec les jeunes et la situation est rapidement revenue au calme."

Quarante-quatre jeunes de 15 et 16 ans se trouvaient à bord, outre quatre moniteurs, quatre intendants et deux chauffeurs. Ils ont été répartis dimanche dans trois autres bus qui revenaient également d'Espagne. Les derniers sont arrivés chez eux vers 17 heures dimanche.