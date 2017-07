En 2016, près de 600 000 personnes se sont rendues à la foire organisée dans la métropole anversoise. Cette année, 800 000. L’échevin anversois des marchés et des foires, Ludo Van Campenhout (N-VA) parlent d’une édition record. Vincent Delforge, porte-parole des forains est satisfait du nombre de visiteurs. Selon lui, le succès s’exprime surtout par le fait que les citoyens se sont habitués au lieu.

En 2014, l’emplacement de la foire a été déplacé du centre de la ville vers Park Spoor Oost, à l’est d’Anvers, ce qui avait suscité la colère des forains (cf. vidéo).

"Il y a deux ans, monsieur tout le monde ne savait pas où se trouvait Park Spoor Oost. Même les Anversois de pure souche connaissaient à peine l’endroit. Ça a changé entretemps : les gens savent maintenant. En plus, nous avons eu du beau temps, ce qui aide aussi", indique le porte-parole.

Tout comme l’année dernière, une zone d’événement a été installée sur le site. Les visiteurs pouvaient ainsi assister à des animations et à des concerts. On y organisait des activités pour enfants le mercredi après-midi. Les vendredis soir, il y avait des événements pour petits et grands.