Quelle est la clé pour travailler plus longtemps ? La motivation ! C’est ce qu’il ressort d’une étude du spécialiste des ressources humaines Securex menée auprès de 1671 travailleurs belges. Les personnes qui trouvent leur métier chouette et intéressant sont prêtes à travailler 4 ans de plus que les autres. Ces employés "motivés de manière autonome" envisagent de travailler jusqu’à 60 ans, contre 56 ans pour les autres.

Les personnes qui ne sont pas "motivées de manière autonome" enregistrent quant à elles un taux plus élevé d'absentéisme : 22 % d’entre elles était sont absentes 21 jours ou plus, contre 10 % chez leurs collègues motivés. Ce qui inquiète Securex, c’est que le Belge actif travaille de moins en moins "parce qu’il le veut" et de plus en plus "parce qu’il le doit".