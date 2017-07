Il y a quelques jours, la police a mené un contrôle de grande envergure. Ils ont bouclé le quartier avec des fourgons et ont envoyé des dizaines d’agents pour des contrôles d’identité.

Sur le site Internet De Wereld Morgen, on peut lire des critiques à propos de la violence de l’action, mais la police se défend : "Nous avons reçu de très nombreuses plaintes ces derniers temps. Nous avons d’abord collaboré avec les services communaux et la société civile afin d’apaiser ces jeunes, mais ça n’a mené à rien."

Les forces de l’ordre seront dorénavant plus présentes dans le quartier. Sven Lommaerts conclut : "La situation actuelle n’est plus vivable, que ce soit pour les habitants, les commerçants et les personnes qui y travaillent. Les jeunes ont dépassé les limites et nous allons dorénavant les contrôler. Ça doit cesser."