La situation des chômeurs s’est par ailleurs fortement détériorée ces dix dernières années. Le nombre de chômeurs qui risquent de tomber dans la pauvreté a fortement augmenté. Les allocations de chômage ont également systématiquement diminué, ajoute le chercheur. De plus, 30 % des personnes inscrites comme chômeurs ne reçoivent plus d’allocations.

"Le temps d’attente a augmenté, la durée des droits est raccourcie et de nombreuses conditions se sont ajoutées. De ce fait, bon nombre de jeunes n’arrivent plus à toucher des allocations", annonce Ides Nicaise. "Les migrants qui sont arrivés en Belgique constitue une autre catégorie importante, mais ils n’ont pas accumulé assez de droits que pour pouvoir profiter de la sécurité sociale. Ils ne peuvent pas non plus toucher d’allocations quand ils sont chômeurs."