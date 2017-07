Elia et National Grid (le gestionnaire de réseau de transmission anglais) sont conjointement engagés dans le projet Nemo Link, le premier interconnecteur électrique entre Zeebrugge et Richborough, en Grande-Bretagne.

Cette connexion sous-marine rendra possible l'échange d'électricité entre les deux pays à partir de 2019. Afin de pouvoir assurer la sécurité du personnel et du matériel pendant la pose du câble, Nemo Link réalise en ce moment une campagne d'identification et déminage de bombes sur les fonds marins.

Côté britannique, on a déjà repéré 17 explosifs qui seront neutralisés avec l'aide des marines belge, française et britannique. La campagne de déminage commence à présent côté belge.