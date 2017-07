En 2016, les prisons du pays ont accueilli une population journalière moyenne de 10.618,8 personnes. Sur l'ensemble de l'année passée, la surpopulation carcérale a atteint 9,60%, soit une diminution de presque 15% par rapport à 2013, ressort-il du rapport annuel de la Direction générale des établissements pénitentiaires (DG Epi), publié mardi soir.

En mars 2017, la surpopulation carcérale était en hausse avec une moyenne de 16,4%, d'après les chiffres de l'administration pénitentiaire. Mais pour l'ensemble de l'année 2016, ce pourcentage est bien en baisse par rapport aux années précédentes: 9,60%, contre 10,10% en 2015 et 24,10% en 2013.

La prison de Dinant était de loin la plus surpeuplée du pays, avec un taux moyen de détenus en surnombre de 64%. Suivent les prisons de Berkendael (42%), Namur (41,9%) et Jamioulx (35,2%).

En Flandre, les prisons les plus surpeuplées étaient Anvers (34,8%) et Malines (34,6%).

A l'inverse, 13 autres établissements du pays affichaient en 2016 une population moyenne inférieure à leur capacité, ce qui n'exclut pas qu'elles aient connu des périodes de surpopulation certains mois ou dans certaines sections.

Les raisons de la diminution de la surpopulation sont "les réalisation des Masterplans I et II, l'ouverture du Centre de psychiatrie légale de Gand, pouvant accueillir et traiter 264 internés dans des conditions adéquates, l'augmentation des expulsions de détenus en situation illégale, et un nombre croissant d'octrois de surveillance électronique", analyse la DG Epi.

En 2016, aucun détenu rattaché à un établissement fermé ne s'est évadé, et seuls six détenus se sont enfouis d'établissements ouverts ou semi-ouverts, pointe par ailleurs le rapport d'activités. En 2012, on comptait encore 47 évasions, dont 14 depuis un établissement fermé.