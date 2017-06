Lors d'une cérémonie en présence de l'ambassadeur de France Claude-France Arnould et du ministre de la Justice Koen Geens, Frédéric Van Leeuw a salué le soutien et "la confiance inconditionnelle" de la Justice française malgré des critiques "parfois très dures". La presse et plusieurs responsables politiques français avaient notamment pointé du doigt "les ratés" de l'enquête belge sur les attentats de Bruxelles et de Paris.



"C'est en travaillant ensemble, en doublant les liens institutionnels par des liens personnels forts, que nous pourrons répondre de la manière la plus efficace possible à cette menace", a plaidé le procureur fédéral (vidéo ci-dessous).