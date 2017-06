En début d'après-midi, l'équipage de la frégate a entamé le sauvetage en embarquant les passagers du canot à bord avec ses deux zodiacs. En deux heures, les 118 migrants, dont un nouveau-né d'une semaine, trois jeunes enfants, quatre adolescents et six femmes ont été accueillis à bord de la frégate belge.



Les 118 personnes étaient principalement originaires de Guinée-Conakry, du Mali et de Côte d'Ivoire et "sont en bonne santé". Ils ont reçu à bord de la frégate de la nourriture, des boissons et des vêtements propres, avant d'être transférés vers un navire de l'agence européenne de contrôle des frontières Frontex qui les emmènera vers un port sûr.