A.Fr. Dès ce jeudi, il est possible de vérifier via une carte interactive pour la Flandre - à l’image de l’application Google Maps - quel est l’état de la sécurité routière dans un quartier ou une rue bien précis. Cette carte reprend tous les accidents de la route survenus entre 2014 et la fin du premier semestre 2016. La police fédérale, qui a collaboré avec le gouvernement flamand à ce projet, veut ainsi attirer l’attention du public sur les dangers de la circulation.