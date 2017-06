Kevin W., un boulanger de la région liégeoise, a été condamné pour menaces et pour avoir piraté les sites web du Premier ministre, du Sénat, du Comité P (la police des polices), des partis politiques N-VA et CDH, de la banque BNP Paribas Fortis, de l'Office National de l'Emploi, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'AFCN (photo) ou encore de Belgocontrol. Au total, 1.033 attaques lui sont attribuées.



L'enquête avait été initiée à Bruxelles, le 8 octobre 2015, à la suite de la diffusion sur YouTube d'une vidéo de menace envers les policiers belges. La séquence filmée était signée Downsec Belgium et accusait les policiers d'être corrompus, les menaçant d'étaler sur la toile des documents sensibles contenus dans la base de données de la police.



Une seconde vidéo du même type avait été diffusée le 8 novembre 2015 et contenait des menaces cette fois dirigées contre le Premier ministre Charles Michel, accusé d'être corrompu lui aussi. Kevin W. avait été suspecté d'être l'homme derrière la dénomination Downsec Belgium, à l'origine de ces attaques informatiques et de ces menaces. Il avait été interpellé fin 2016.