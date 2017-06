AP

A.Fr. (avec Belga) Les statistiques des polices locale et fédérale, présentées ce mardi, démontrent que la criminalité a baissé l’an dernier de 5,1% par rapport à 2015. Cette tendance à la baisse, qui se confirme pour la cinquième année consécutive, cache néanmoins d’importantes disparités. Les infractions liées au trafic d’êtres humains et au terrorisme ont en effet nettement augmenté : de 44,9% et de 25,3% respectivement.