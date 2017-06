Le nouvel album de Suske & Wiske a déjà suscité beaucoup de réactions dans les médias ce week-end notamment parce que l’on peut y voir une femme aux seins nus, ce qui constitue une première pour cette bande dessinée.

Mais c’est une autre représentation qui a suscité la réaction de Dalilla Hermans. "Je ne comprends pas que personne n’ait été choqué par l’image qui est donnée de l’homme noir, c’est une image très raciste. Avec ces lèvres on dirait presqu’un singe. Cela me fait penser à l'expo '58 et à notre passé colonial. J’ai été très longtemps une fan de Suske & Wiske. Je sais que dans les précédents albums il y a eu aussi des représentations racistes mais étant donné l’époque cela me dérangeait moins. Mais aujourd’hui nous sommes en 2017 et nous ne devons plus accepter cela".

"Je trouve que cela constitue un problème parce que le langage visuel est quelque chose de super important pour l’image de soi des enfants et des adolescents. Tant que les noirs seront représentés comme des singes, il continueront à se faire traiter comme des demeurés".

Mais l’écrivaine ne veut pas rester sur un sentiment de frustration et de colère, elle voudrait tenter de mettre en place quelque chose de positif.

"Je pense que j’ai assez d’amis créatifs et je lance un appel à tous ceux qui ont un peu de talent de m’envoyer une représentation d’un homme noir qui ne me fasse pas dresser les cheveux sur la tête. Avec ces dessins je prouverai aux Studio Vandersteen qu’il est possible de faire mieux et autrement".