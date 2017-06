Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) souhaite créer une Task Force disparitions. Il espère ainsi éviter à l'avenir des cas similaires.



Theo Francken a rencontré lundi l'Office des étrangers et l'agence pour l'accueil des migrants Fedasil. "Une faute est survenue au sein de l'administration. Il est important que dans le cas d'une disparition d'un enfant enregistré le jour même à l'Office, il soit signalé et activement recherché", a commenté le secrétaire d'Etat à l'issue de cette réunion.

La manière de procéder actuelle ne peut plus durer, a clairement averti M. Francken. "Il existe un protocole pour ce faire, qui aurait pu parfaitement fonctionner, mais celui-ci peut être affiné et plus précisément défini."

C'est dans cet objectif que M. Francken entend mettre sur pied une Task Force disparitions. "Elle doit se réunir dans les prochaines semaines et les prochains mois et rassembler tous les services compétents, parmi lesquels Child Focus, la police ou encore le parquet."

Le secrétaire d'Etat souligne que le risque de nouvelles fuites de mineurs étrangers non accompagnés subsiste. "Nous ne pouvons pas empêcher cela. Ces enfants sont libres de se déplacer et de demeurer où ils le souhaitent et nous ne pouvons pas les enfermer. La plupart d'entre eux ne veulent pas être enregistrés et veulent se rendre en Grande-Bretagne."

Selon Theo Francken, les parents du garçons de 9 ans sont actuellement au Maroc, mais l'enfant souhaite voyager seul jusqu'en Suède, où réside son oncle. Le frère du garçon serait actuellement en Belgique et est activement recherché.