Depuis 2010, Fedactio "encourageait" déjà "ses membres à inviter leurs voisins, collègues et connaissances de toutes confessions à partager un repas de rupture du jeûne" durant le ramadan, rappelle la coupole d'associations. Mais ce n'est que cette année qu'"Iftarons", ou "Iftarmee" en version néerlandophone, a été créé en tant que projet à part entière, avec un site internet dédié.



Celui-ci permettait à tout un chacun, quelles que soient ses convictions, de "s'inscrire" via un formulaire. L'association s'occupait ensuite de mettre en contact ces personnes, désireuses de découvrir le vécu du ramadan au sein d'une famille musulmane, avec une famille prête à partager avec des inconnus un repas de rupture de jeûne (iftar).



"Ce sont donc de parfaits inconnus qui se sont réunis autour de ce repas qui a permis de tisser de véritables liens entre les personnes. Plusieurs familles accueillies ont d'ailleurs programmé d'inviter à leur tour leurs hôtes", soulignent les organisateurs.



Les témoignages de participants, relayés sur le site internet, évoquent des soirées "très enrichissantes", "inoubliables" et "passionnantes", soulignant avant tout l'opportunité d'échange et de découverte.