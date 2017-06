Oussama Zariouh résidait dans la commune bruxelloise de Molenbeek, mais ses parents et sa sœur habitent dans la ville marocaine côtière de Nador. Lorsque la police les a mis au courant des faits et du décès de leur fils et frère, abattu mardi soir par un militaire à la gare centrale où il venait apparemment de faire exploser une valise, ses proches se sont montrés abasourdis.

"Nous avons vu sa photo circuler sur les médias sociaux, accompagnée d’informations erronées qui ne correspondent pas à la réalité", réagissent les parents du jeune Marocain. D’après son père, Oussama Zariouh n’était absolument pas radicalisé.

"Il ne s’intéressait pas à l’Etat islamique et il n’était certainement pas membre de cette organisation. Il était un musulman modéré. Un garçon normal qui écoutait de la musique et sortait. Il priait parfois, mais souvent il ne le faisait pas. Il était loin d’être un extrémiste".

La famille affirme n’avoir remarqué aucun changement dans son comportement ces derniers temps. Ils ont parlé au téléphone à Oussama au mois de juin et "il parlait normalement, comme toujours", souligne sa sœur.