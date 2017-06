Une perquisition a été initiée au domicile de l'assaillant dans la nuit de mardi à mercredi. La bourgmestre ne dispose pas de nouvelles informations à communiquer à cet égard. "Ce n'est pas un quartier qui pose habituellement difficulté", remarque-t-elle. "On avait contrôlé 20.000 personnes sur Molenbeek dans le cadre administratif et aucune information à son sujet n'était remontée à ma connaissance." Françoise Schepmans ajoute encore qu'il "était divorcé. Je n'ai pas plus d'informations sur la famille".

La bourgmestre annonce avoir renforcé mercredi la présence policière à Molenbeek, avec une trentaine d'hommes supplémentaires, aux abords des transports publics et notamment des métros. Cette mesure pourrait être prolongée dans les prochains jours.