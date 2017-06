Rémy Bonnafé attendait son train mardi soir dans le hall des départs de la gare de Bruxelles-Central lorsqu’une explosion a retenti. "J’ai regardé aux alentours et j’ai réalisé que c’était très proche de moi, j’ai vu alors une valise en flamme" a-t-il déclaré à la VRT.

"Au début je ne savais pas qu’il s’agissait d’un acte terroriste. J’ai d’abord pensé à un PC qui aurait explosé".

En fait il a pris la photo pour prévenir ses amis d’éviter la gare centrale. Sa photo avec une valise en flamme et un passant qui se retourne a fait la une de tous les journaux y compris des sites internet des médias internationaux.

Cela n’a toutefois pas été sa première réaction. "Mon premier réflexe a été de regarder autour de moi. Je me suis réfugié dans un café pour me mettre à l’abri" ajoute Rémy Bonnafé. "Mais lorsque j’ai vu qu’il n’y avait pas d’autres explosions j’ai pris la photo. Car une photo dit plus que 140 caractères sur Twitter".