Du 19 juin au 29 octobre, Anvers organise à nouveau une navette qui relie les deux rives à hauteur du Kanaaldok. Anvers renoue ainsi avec une tradition qui remonte au 19e siècle. À l’époque, un bateau transportait les piétons, les charrettes et le bétail d’un côté à l’autre de l’Escaut. Un peu plus tard, les vélos et les voitures ont également été transportés. Pendant longtemps, ce bateau "Sint-Anneke" était le seul moyen de relier les deux rives. Même après l’inauguration du Waaslandtunnel et du Sint-Annatunnel en 1933 (cf. vidéo), les Anversois ont continué à emprunter le bateau. C’est en 1953 que la navette a arrêté de fonctionner.