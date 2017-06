Depuis plusieurs semaines, des centaines de personnes se sont plaintes d’une odeur insupportable provenant de l’usine de traitement DEC à Puurs. En cause un mauvais lot de boue réceptionné par l'usine. L’usine a bien tenté de retirer ce lot malodorant mais cela n‘a pas eu l’effet escompté, au contraire.

"A cause de cette opération l’odeur a été encore plus forte" a déclaré Tom De Vries (Open VLD) à Radio 2 Antwerpen (VRT). "L’inspection de l’environnement est finalement intervenue pour mettre fin à l’opération car ce n’était plus supportable. De plus la zone touchée ne fait que grandir".

"La société DEC va traiter le lot de boue restant lorsqu’il fera moins chaud. Ils vont aussi tenter d’utiliser des neutralisateurs d’odeur mais nous sommes assez sceptiques" ajoute Tom De Vries. "Nous examinons avec nos conseillers quelles actions nous pouvons intenter car nous avons l’impression que l’odeur est de pire en pire au lieu de diminuer. Nous estimons à présent que cela va trop loin".