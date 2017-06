L’enfant s’était rendu mercredi soir avec sa mère au domaine provincial "De Gavers". Sa mère avait perdu sa trace alors qu’il jouait sur la rive du lac. Après une demi-heure de recherche sa mère a appelé la police.

Des plongeurs avaient été mobilisés. Le corps a été retrouvé dans l’eau, mais trop tard pour réanimer l’enfant. Le parquet n’avait pas pu établir avec certitude la cause du décès et une autopsie a été effectuée. Celle –ci a confirmé la noyade comme cause de décès.

"Les recherches auront duré trois heures. De grands moyens avaient été engagés : images prises par caméras, brigade canine, un hélicoptère et un bateau sonar", explique Tom Jansens du Parquet. Finalement le corps de l'enfant a été retrouvé dans une zone surveillée du lac.