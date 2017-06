Les Cuisines Bruxelloises ont pour mission de fournir des repas aux enfants des écoles et des crèches, aux patients des hôpitaux, aux résidents de homes et aux services administratifs du CPAS.

"Deuxième scandale Samusocial en vue ? Les indemnités aux Cuisines Bruxelloises encore plus élevées" titre de Morgen. Et Arnaud Verstraete va encore plus loin. "Il y a un conseil d’administration qui se réunit avec des jetons de présence de 77 euros et il y a aussi un bureau où siègent pas moins de 13 personnes et qui se partagent de très hautes indemnités".

Le parlementaire Groen parle d’indemnités de 19.500 euros par an. Or tous les membres du bureau sont des mandataires politiques. Huit font partie du PS, trois du MR, un du CDH et un du CD&V.

La présidente du conseil d'administration de l'ASBL Cuisines Bruxelloises est l'échevine Faouzia Hariche (PS), actuellement bourgmestre faisant fonction à Bruxelles-ville dans l'attente de la prestation de serment de Philippe Close (PS).

Selon De Morgen , Faouzia Hariche cumulait jusqu'en 2015 vingt-et-un mandats, dont sept rémunérés. "La question est de savoir pourquoi ce bureau avait tellement de travail ? Pourquoi faut-il 13 administrateurs pour deux réunions par mois de 20 à 40 minutes ?" se demande Arnaud Verstraete.