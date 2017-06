La Flandre totalise 6.516.011 habitants (+38.207 en 2016), et on dénombre 3.614.473 Wallons (+12.257) et 1.191.604 Bruxellois (+3.714). Ces derniers ont, semble-t-il, préféré aller grossir les rangs de la commune d'Evere (+2,1%), boudant en revanche Bruxelles-Ville qui perd un peu plus de 2.000 habitants (-1,1%).