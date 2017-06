Mohamed R., domicilié en France, avait été placé sous mandat d'arrêt le lendemain pour tentative d'assassinat à caractère terroriste, tentative de coups et blessures à caractère terroriste et infractions à la législation sur les armes. Il a nié avoir eu l'intention de renverser des piétons et indiqué qu'il rendait visite à sa petite amie. Quant aux armes retrouvées dans le coffre, il a affirmé qu'il souhaitait les vendre.

L'enquête n'a pas pu démontrer le caractère terroriste de ces faits et Mohamed R. est donc poursuivi pour détention d'armes prohibées.

Lundi, la chambre du conseil ne s'est pas opposée à une remise en liberté, à condition que le suspect se tienne à disposition de l'enquête et qu'il ne se rende pas en Belgique. Il devra déposer une caution de 5.000 euros. Son avocat n'a pas précisé s'il en avait les moyens.