Selon l’échevin, ces mesures ne mettent pas en péril la vie privée des personnes qui se trouvent à Courtrai : "Les opérateurs mobiles sont surveillés par la commission de la vie privée et ils ne communiquent pas le nom de la personne, mais seulement le numéro de GSM."

L’analyse et la diffusion des données de téléphonie mobile ne datent pas d’hier. À Anvers, la ville a déjà utilisé cette technique dans une moindre mesure et des entreprises privées travaillent déjà étroitement avec les opérateurs mobiles. Mais Courtrai veut aller plus loin et est disposée à partager son accord-cadre avec d’autres villes et communes.