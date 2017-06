Fouad Belkacem ne pouvant quitter la prison, la cérémonie a eu lieu dans l’établissement pénitentiaire de Hasselt (photo). Les parents du couple étaient présents, tous comme leur trois enfants des mariés et une sœur.

Après la partie officielle, tout le monde a eu droit à un morceau de gâteau.

Un procès est actuellement encore en cours, pour priver Belkacem de sa nationalité belge. Ce dernier possède actuellement les nationalités belge et marocaine. Depuis l’an dernier, la loi permet de retirer la nationalité belge à un terroriste possédant la double nationalité et qui n’est pas né en Belgique. Et qui a été condamné à au moins 5 ans de prison.

L’affaire est actuellement traitée par la Cour constitutionnelle, qui devrait se prononcer à l’automne. "Ce n’est pas parce que quelqu’un est marié qu’il n’est plus possible de lui retirer la nationalité belge", a précisé l’échevine Brigitte Smets.