"C’est étonnant, presque surréaliste!", a réagi l'heureux gagnant, qui aime la marche, le vélo et les carbonnades avec des frites. Son film favori est "Any Given Sunday" d’Al Pacino et il adore le comique Philippe Geubels.

Avec ses 153.873.716 d’euros, ce Belge néerlandophone marié et père de famille, bricoleur aussi, compte rénover sa maison, gâter ses enfants, mais aussi faire des dons à des œuvres de charité.

Il envisage aussi d’acheter une voiture et de faire un beau voyage. "Le bonheur est vraiment là où on ne s'y attend pas", a encore constaté le nouveau multimillionnaire.