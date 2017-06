L'objectif principal de l'opération est de lutter contre le trafic de migrants et d'intercepter les contrebandiers d'armes. "La Belgique a conclu à cet effet un nouvel accord avec l'Italie. Lorsque des contrebandiers seront interceptés, ils seront remis aux autorités italiennes. Et si la frégate devait découvrir des migrants, l'équipage leur viendra en aide comme le prévoit la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer SOLAS (Safe of Lives at Sea)", indique la Défense ce jeudi.



Elle rappelle qu'il est important que les contrebandiers soient traduits en justice, afin de mettre fin au trafic. "Étant donné que l'opération Sophia se déroule en haute mer et dans les eaux internationales, le cadre juridique belge ne s'applique pas dans ce cas précis. C'est pour cette raison que les contrebandiers seront remis aux autorités italiennes en cas d'arrestation."