Un nouveau département "Informations sur les passagers" sera créé au sein du Centre de crise du ministère de l'Intérieur. Il disposera de son propre personnel pour gérer la banque de données (protégée) des passagers. Il sera aidé par des agents détachés de la Sûreté de l'État, de la police, des douanes et du service de renseignement militaire.

L'objectif est de suivre les déplacements des personnes déjà reprises dans les banques de données de la police, banques de données sur le terrorisme et autres banques de données des services de sécurité.

Concrètement, les compagnies aériennes devront transmettre aux autorités belges, 48 heures avant chaque vol, les données des passagers qui se trouveront à bord et des précisions sur le moment où ils ont réservé leur vol et comment ils l’ont payé. Pour éviter les risques d’erreur, les compagnies devront transmettre ces données une deuxième fois pour chaque vol, au moment où tous les passagers sont assis dans l’avion et plus personne ne peut en descendre.