Jusqu’à ce dimanche, les automobilistes qui voulaient se rendre du palais de justice d’Anvers (juste après la sortie d’autoroute) jusqu’au nord de la métropole pouvaient le faire en empruntant les Leien, ces grandes avenues qui traversent le centre de la ville portuaire, en passant notamment au large de la gare centrale, devant l’Opéra et le Meir, puis aux abords de l’ancien port anversois où se dresse le musée MAS.

Mais depuis la nuit du dimanche au lundi de Pentecôte, c’est devenu impossible. A hauteur de la place de l’Opéra, d’importants travaux seront en effet menés pendant un an et demi. En souterrain, on y construira des tunnels pour voitures, une station de tram et un parking. Une "coupure" a donc été effectuée sur les Leien et la circulation y est ainsi interrompue.