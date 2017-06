Le dossier vise une SPRL exploitant plusieurs magasins d'aménagement de jardin et de vente de produits horticoles à Ixelles, Jette, Marcinelle, Jambes et Genval, explique le parquet fédéral. L'objet social de la société recouvre officiellement les activités suivantes : aménagement de jardin, conseil, vente en gros ou au détail et négoce de matériel et de produits horticoles, organisation de séminaires traitant de l'horticulture, soins de plantes à domicile, importation et vente de vins et de produits annexes et vente de DVD, énumère le parquet.