Il est ainsi possible d’acheter des arbres et des plantes (à l’exception des bouquets de fleurs), des produits d’entretien ou des outils pour le jardin, même électriques.

Les possibilités d’achat d’articles de seconde main ont également été étendues. Outre les vêtements, les livres et les meubles, le petit électro et les appareils dotés du label A+ (ou plus élevé) sont désormais accessibles avec les éco-chèques.