A.Fr. (avec Belga) Si l’on en croit l’indice End of Childhood, établi par l’ONG Save the Children, la Belgique est le dixième pays où les enfants peuvent le plus profiter de leur jeunesse. De manière générale, ils y vivent une jeunesse plutôt favorable. Le classement est dominé par la Norvège, la Slovénie et la Finlande. Dans le top 10, seules la Corée du Sud, l’Islande et la Norvège ne font pas partie de l’Union européenne.