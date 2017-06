Dans le présent dossier, Jacques Monsieur était suspecté d'avoir été impliqué, entre 2006 et 2009, dans la vente illégale de fusils automatiques, de chars d'assaut, d'hélicoptères, d'avions et d'autres équipements militaires à destination de la Libye, du Tchad, du Pakistan et de l'Iran.



Jacques Monsieur avait soutenu qu'il ne vendait plus d'armes depuis le début des années 2000, mais qu'il était régulièrement recontacté par d'anciennes connaissances du milieu et qu'il les aidait occasionnellement. Il a déclaré n’avoir rien gagné pour ces ventes d’armes.



Son avocat avait plaidé l'acquittement. Selon lui, il n'y a aucune preuve que son client a joué un rôle dans le trafic d'armes en question.