L’avocat reconnait que la ville d’Anvers a énormément investi dans la lutte contre la drogue (War on drugs) : "On arrête plus de dealers de drogue. La logique voudrait que, si on arrête plus de dealers, la drogue se raréfie. Mais ce n’est pas le cas. Je constate que les dealers envoient des messages de promotion à leurs clients du genre : "5 pour le prix de 3", cela veut quand même dire qu’il y a plus d’offre et de concurrence, non ?"

Selon Kris Luyckx, les transactions s’effectuent moins dans l’espace public, mais par le biais de circuits alternatifs. Du coup, ces personnes sont encore plus dans l’ombre : "Avant, il y avait encore des revendeurs au coin de la rue. Maintenant, on envoie un sms pour se faire livrer dans sa boîte aux lettres."