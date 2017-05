Il avait été indiqué samedi que la fusillade qui a éclaté peu avant 14 heures, rue de la Ferme, à Saint-Josse Ten Noode, était la conséquence d'un conflit inter-communautaire entre ressortissants russes et tchétchènes, mais cette hypothèses semble à présent exagérée, selon le parquet.

"Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit plutôt d'une dispute entre voisins, probablement entre familles de différentes communautés", a affirmé le porte-parole du parquet Denis Goeman.

"Les origines différentes ont-elles joué un rôle dans la querelle de voisinage? Ce n'est pas clair. On sait que des plaintes auraient déjà été introduites à plusieurs reprises. Samedi, la dispute de voisinage a dégénéré et les deux parties en présence ont échangé des coups de feu", a-t-il ajouté.

Un homme a été touché par trois balles, un deuxième a été blessé à la hanche et une troisième personne a subi une éraflure.

La première victime a été transportée à l'hôpital dans un état critique mais elle est à présent hors de danger.

Le parquet a ouvert une enquête et dépêché le labo et un expert en balistique sur place où l'enquête devrait encore prendre un certain temps, étant donné que la fusillade a été commise sur toute la longueur de la rue, a encore précisé le porte-parole du parquet.