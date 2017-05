Les hommes et les femmes qui veulent avoir une vie sexuelle plus épanouie peuvent dorénavant se rendre sur goedele.com, un site rempli de conseils. "En tant que sexologue, je souhaite également prévenir les problèmes. On est rarement confronté à un problème physique, il s’agit souvent d’un manque de connaissance en d’attentes irréalistes. Le plaisir sexuel est encore un des grands tabous de notre société. Résultat : même au sein des couples, on n’en parle peu."

Elle attire également l’attention sur le rôle du porno qui risque de donner une fausse image du sexe. "Je n’y suis pas opposé, mais cela sert d’excitation et ça se concentre sur le plaisir masculin et n’a pas un but éducatif", ajoute-t-elle.

Grâce à son site Internet, elle souhaite proposer une alternative. La plateforme propose une série de leçons (payantes) contenant des images explicites qui souhaitent présenter le sexe sous un autre jour. "Il ne s’agit pas d’un manuel qui explique tout, mais il offre les ingrédients avec lesquels les partenaires peuvent s’y mettre".