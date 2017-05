Les températures sont dignes de l’été. Le ciel sera dégagé et le soleil sera à nouveau au rendez-vous ce samedi matin, à quelques voiles d'altitude près. Dans le courant de l'après-midi, des nuages viendront alourdir le ciel et pourraient éclater localement en averses orageuses. Ce risque concerne l'ouest du pays et les régions frontalières avec la France, selon les prévisions de l'IRM.

Dans le centre, les températures atteindront 30°C et grimperont jusqu'à 33°C en Campine. En soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, les nuages se feront plus nombreux avec par moments un risque d'averses et d'orages.

L’agence flamande de santé publique (« Zorg en Gezondheid ») a mis en place son plan d’action en cas de forte chaleur. Le message principal est le suivant: bien s’hydrater et rester à l’ombre. On conseille également d’accorder une attention toute particulière aux personnes âgées et aux enfants. Cette agence a également créé un site Internet qui reprend de nombreux conseils pendant les périodes de canicules : http://www.warmedagen.be/

Pour ceux qui veulent se rafraîchir à la côte, attention les baignades ne sont pas autorisées sur toutes les plages.